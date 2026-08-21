PREPARA CODHECAM LEY DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS… ¡SIN VOCES CRÍTICAS NI VÍCTIMAS DEL SISTEMA!

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), encabezada por Ligia Rodríguez Mejía, prepara para los días 3 y 4 de septiembre la dictaminación de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el Centro Internacional de Convenciones “Campeche XXI”, pero periodistas críticos y activistas independientes cuestionan que el proceso, presentado como un ejercicio plural de consulta, opere en realidad mediante una convocatoria reservada y selectiva.

Testimonios del gremio señalan que la Codhecam limitó la participación, para mantener fuera a perfiles “incómodos” y privilegiar a sectores alineados o cercanos a la línea institucional.

La estrategia es evitar confrontaciones y señalamientos ante la eventual presencia de funcionarios nacionales y representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

La controversia resulta especialmente grave porque el proyecto pretende establecer un marco legal para proteger precisamente a quienes enfrentan persecución, hostigamiento y agresiones, pero estaría siendo construido sin la participación plena de las propias víctimas.

Las mesas temáticas contarán con organizaciones como Artículo 19, CIMAC, Serapaz, Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras, cuya intervención aporta respaldo técnico y experiencia, pero no resuelve el cuestionamiento central: quiénes están siendo excluidos de la discusión.

Para colectivos locales, el riesgo es que dichos encuentros terminen convertidos en pasarela protocolaria para legitimar una ley “a modo”, sin revisar a fondo las omisiones institucionales, la eficacia de las medidas cautelares ni las fallas de procuración de justicia que mantienen en situación de vulnerabilidad a periodistas y defensores en Campeche.

Los organismos participantes deben exigir consulta abierta, sin filtros ni padrones dirigidos, pues una ley de protección construida sin escuchar a quienes necesitan protección corre el riesgo de convertirse, paradójicamente, en otro mecanismo de exclusión institucional.

Fuente: La Neta de Campeche.