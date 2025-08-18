CIRCULA EN REDES: “LO PEOR QUE LE PASÓ A CAMPECHE FUE ELEGIRLA A USTED”: USUARIOS REACCIONAN A FRASE DE LAYDA CONTRA MUJERES INDÍGENAS

Luego de que durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Layda Sansores afirmó que “ser mujer, indígena y pobre es lo peor que te puede pasar en la vida”, cibernautas calificaron como sus dichos como una ofensa y desprecio hacia los indígenas, y que “no todos nacimos en cuna de oro comprada…”.

La reprobación tanto por esas palabras como hacia su Gobierno quedaron plasmados con: “Ser una persona sin valores, despreciar a los pobres y a los indígenas es lo peor de la vida… No todos nacimos en cuna de oro comprada… Las personas de bajos recursos son las que viven feliz, somos la que valoramos cada peso que ganamos, con nuestro sudor, no por dar un discurso rebajando a las personas… No sé por qué dice que ser mujer es lo peor, ¿y ella qué es? …Lástima de autoridad que nos menospreció, si así lo dice en público, qué será en su oficina con clima, sin ver las necesidades de los pueblos”.

Además: “Es una total ofensa para las mujeres indígenas, porque son mujeres fuertes trabajadoras…No señora, está usted mal porque esas mujeres valen mucho y salen adelante”, “Lo peor que nos pudo haber pasado es que los campechanos confiaron en usted, y mire lo que ha hecho, nada, mas que jalar para su bolsa. Vergüenza da”, y “Quién le hará sus discursos… Qué barbaridad. Espero y lo reflexione”.

Las críticas hacia su Gobierno no faltaron: “Quiero pensar que es AI, si no es, entonces la señora ya debe retirarse porque ya no hila su cerebro con su lengua”, “Jajajaja, ella cono nació en cuna de oro, no sabe los tesoros de ser indígena, la felicidad no está en la riqueza, los buenos sentimientos no están en el dinero, están en los valores familiares, es la única riqueza que se lleva a la tumba”, y “Lo peor es tener una gobernadora que no ha hecho nada por Campeche”.

También: “Ser mujer, ser indígena es un orgullo ser pobre con mucha dignidad, y no ser ladrona y sinvergüenza. Ser pobre se debe a los que han gobernado y no atienden las necesidades de una población. Pero gracias a los indígenas, como les llama, ganó las elecciones no?”, “Es humillación. Para que una mujer hable así de otra mujer. Eso se llama bullying para las mujeres indígenas. Si no quiere que sean pobres, que les regale un poco de su robado dinero de su Estado”, y “Lo peor que te puede pasar en la vida es no tener respeto por tu madre, y la doña se la ha pasado toda su vida m3nt4ndo la madre a todos”.

Algunos le aclararon: “Muy equivocada gobernadora, ser indígena es de gran orgullo, tenemos cultura que nos hace grandes y ser mujer es un privilegio de Dios, no de hombres… Me avergüenza su discurso de cómo denigra a las personas. La vida le pasará factura”, “No tiene un poco de madres esta hija de su ch¡n…. madre que la parió, pero estas palabras se las va tragar, ojalá mis paisanos indígenas con mucho orgullo abran los ojos”, y “…No es lo peor que puede pasar en la vida… Lo grave es escuchar semejante afirmación de en boca de una gobernadora, que debería defender la dignidad de todas las personas…”.

Asimismo: “Una prueba más de su locura para que la encierren en un hospital psiquiátrico aislada este pedazo de porq…a, es un verdadero peligro para la sociedad y sobre todo para las mujeres”, “Ser indígena y humilde es lo mejor; de qué te sirve tener dinero si tienes mi@rd@ en la cabeza”, y “Qué mal la forma de expresarse de la señora… Lo de ser pobre sí nos ofende porque no todos nacieron con la fortuna de ser hija de familia adinerada…”.