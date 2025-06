POR ESTE MAL GOBIERNO TENEMOS UNA ECONOMÍA MUY MALA, AFIRMAN, Y EXIGEN A DALILA MATA QUE DEJE DE MENTIR PORQUE EN CARMEN SÍ HAY CRISIS

La presidenta de Locatarios y Comerciantes Unidos, Deysi María Briceño Rosado exigió a la diputada Dalila Mata que no diga mentiras, que se ponga a trabajar y deje de robar sueldo proveniente de los impuestos, porque el pueblo no está ciego, ni sordo, ni mudo: aquí sí hay crisis que va del 70 al 80%, porque nuestra gente, nuestros hijos no tienen trabajo.

https://youtu.be/N12p5K0aAZw



“Sabemos en qué condiciones tiene este mal Gobierno a nuestra Isla, y por eso estamos en esta economía tan mala”, subrayó, y lamentó que su sector enfrente una crisis severa, pues el precio se ha elevado de 4 mil a 8 mil pesos por cerdo, mientras las ventas han caído en casi 70%, y muchos pequeños negocios han cerrado.

Briceño Rosado exigió no decir que no hay crisis, pues el pueblo está sufriendo, y no tenemos ventas ni condiciones para seguir trabajando dignamente.