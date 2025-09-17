POLICÍAS ESTATALES SON EL TERROR EN EL PUENTE DE LA UNIDAD EN ISLA AGUADA, DENUNCIA; NO VIGILAN, SÓLO ROMPEN MA…S A USUARIOS

Ciudad del Carmen.- En redes sociales, el usuario Martín Ramírez B., denunció que policías estatales asignados al Puente de la Unidad en Isla Aguada son el terror para los conductores de unidades motrices que usan esta vía de comunicación.

En su publicación asevera: “(Los policías) no vigilan, no exhortan, no concientizan, están para romp3r ma…s para los usuarios, al turismo que circulan en el Puente de la Unidad”.

Ahora, lamenta, no sólo en el Puente de la Unidad, sino en la carretera federal que sólo son apoyos mas no con facultades, del puente hacia Ciudad del Carmen y de Isla aguada a Sabancuy, pero en la caseta de cobro no hay ninguno cuidando las arcas de recaudación, ni protegiendo las cajas ni empleados. Seguirán construyendo el segundo piso de la transformación. Hasta ahí la publicación.