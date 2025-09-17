TORMENTAS FUERTES AZOTARÁN LA PENÍNSULA POR LA ONDA TROPICAL 33

La llegada de la onda tropical número 33, en combinación con la vaguada monzónica y una vaguada en altura, provocará este miércoles un incremento significativo de lluvias en la península de Yucatán.

Los pronósticos señalan que, desde la mañana, se presentarán tormentas fuertes en el 80% de Quintana Roo. Por la tarde, las precipitaciones se extenderán a Yucatán y Campeche, con la misma intensidad en un 70% de sus territorios.

De manera puntual, no se descarta que los acumulados alcancen rangos de lluvias muy fuertes e incluso intensas, sobre todo en el centro de Campeche y Yucatán, así como en la franja costera de Quintana Roo. Estas precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento que podrían representar riesgos para las actividades programadas.

Asimismo, las autoridades recomiendan precaución ante la posibilidad de encharcamientos en zonas vulnerables.

En cuanto a las temperaturas, se esperan valores máximos de 31 a 36 °C en Campeche y Yucatán, y de 30 a 34 °C en Quintana Roo. Al amanecer del miércoles, las mínimas oscilarán entre los 21 y 26 °C. Los vientos serán del este y este-noreste, con velocidades de 10 a 40 km/h y rachas superiores en la costa y en áreas de tormenta.

Aunque en lo que resta de la semana continuarán registrándose lluvias generalizadas en los tres estados debido a la persistencia de la humedad y la influencia de la llamada “Vaguada Maya”, la distribución de las tormentas fuertes será menos amplia que la prevista para este miércoles.