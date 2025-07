Policía fracasada

Han fracasado las estrategias de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana para que nos sintamos más seguros, ahora tenemos más miedo que antes…

–“¿Ya lo están viendo?, preguntó doña Chela a sus amigos de tertulia, con una mezcla de asombro, ironía y presunción. “No estaba yo equivocada cuando les decía que cada día me sentía más insegura, y que hasta miedo me daba salir de mi casa pues no sabía si me iba a robar un asaltante o un “policía amarcelado”, señaló.

–¿De qué hablas con tanta enjundia? Le preguntó intrigado el bolero don Memín.

–Me refiero, respondió la sexagenaria exburócrata estatal, a las recientes cifras del Inegi en donde se confirma que ya nuestra capital es una de las 10 ciudades más inseguras del país, o al menos, una donde casi el 70 por ciento de su población se siente insegura”.

–“Pero ya estábamos así, esto de las ejecuciones y asesinatos ya lleva más de cuatro años” intentó justificar el rechoncho bolero.

–“¡Pues no! Le contestó indignada doña Chela. En septiembre de 2021, cuando inició esta Administración, 38.2 de cada 100 habitantes de la capital se sentían inseguros, pero en junio pasado este miedo se apoderó de 69.3 de cada 100 ciudadanos. O sea, la percepción de inseguridad aumentó casi 93 por ciento” exclamó.

–“Son datos realmente preocupantes, terció interesado el viejo don Julián. Así el incremento sea de 10 puntos porcentuales o de 90 como dices, lo que eso significa es que han fracasado las estrategias de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana para que nos sintamos más seguros, ahora tenemos más miedo que antes y eso debe preocuparnos a todos” aseveró.

–“Es increíble, añadió el poeta Casimiro, que en tres años y 9 meses, tanto la gobernanta como su querida jefa policiaca hayan destrozado lo que nos costó tantos años construir. Porque esta percepción de seguridad la construimos entre todos. Antes, cuando un ciudadano notaba movimientos sospechosos en alguna zona, de inmediato lo reportaba a la policía y se efectuaban operativos para detener a los malosos, pero ahora hay miedo a reportar porque no sabemos si los uniformados o sus jefes foráneos, están vinculados a esos grupos. Por sus acciones los conoceréis y lo que vemos es que los policías no están actuando a favor de los ciudadanos” lamentó.

–“Siendo un estudio realizado por una institución oficial, opinó de nueva cuenta doña Chela, es de esperarse que la gobernanta le haga caso y adopte medidas urgentes para mejorar la situación, y una acción necesaria es sacar de la policía a la comandanta guanajuatense y a todos sus foráneos porque han fracasado en su misión, y hay fuertes sospechas de que estén apoyando el bando contrario. Solo así, extirpando a esos fracasados elementos, podríamos empezar a creer que van a mejorar las cosas”, concluyó.