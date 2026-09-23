miércoles, septiembre 23, 2026
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PETROLEROS PROTESTAN EN 17 CIUDADES; DENUNCIAN DOS AÑOS SIN AJUSTE SALARIAL

Ciudad del Carmen.- “Cada día ganamos menos”. Trabajadores técnicos y profesionistas petroleros afiliados a la UNTIC se manifestaron de manera simultánea en 17 ciudades del país para exigir que sus salarios sean actualizados conforme a la inflación.

Los inconformes aseguran que este sería el segundo año consecutivo sin recibir la nivelación salarial y señalaron que existe una diferencia frente a trabajadores sindicalizados del STPRM, quienes, de acuerdo con los manifestantes, sí han obtenido incrementos mediante su contrato colectivo.

Advirtieron que esta situación está provocando distorsiones salariales dentro de Pemex, al grado de que trabajadores subordinados podrían llegar a percibir ingresos superiores a los de mandos medios técnicos y profesionistas.

La UNTIC llamó a sus agremiados a mantenerse unidos y continuar las movilizaciones para exigir una respuesta a su demanda salarial.

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