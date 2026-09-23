¡SIN FRENO LA INSEGURIDAD!; ASALTAN GASOLINERA EN LA AVENIDA 10 DE JULIO

Mientras el discurso oficial insiste en que Campeche es seguro, en los últimos minutos de ayer martes, una gasolinera ubicada sobre la avenida 10 de Julio, a un costado de la Secundaria Técnica número 21, fue asaltada por sujetos hasta el momento no identificados.

De manera preliminar, no se sabe cómo llegaron los responsables, si utilizaron algún tipo de arma y el monto del dinero sustraído.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal Preventiva arribaron al establecimiento, acordonaron el área y recabaron información para las investigaciones correspondientes.

Al consignar la información, no había reporte de personas detenidas por estos hechos.