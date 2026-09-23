ULTIMÁTUM A CFE Y A LAYDA POR SUBESTACIÓN ELÉCTRICA; HABITANTES DE ATASTA AMENAZAN CON CIERRE INDEFINIDO DE LA CARRETERA

Habitantes de la Península de Atasta lanzaron un ultimátum a la Comisión Federal de Electricidad y a la gobernadora Layda Sansores, al exigir que la nueva infraestructura eléctrica sea entregada conforme a los plazos que, aseguran, quedaron establecidos en los documentos del proyecto para finales del próximo mes de octubre, de lo contrario, cerrarían la carretera por tiempo indefinido.

A través de un comunicado, y previa convocatoria vía redes sociales para firmarlo, expusieron que las deficiencias en el suministro afectan a familias, comercios y actividades productivas de la región, ante lo cual demandan conocer los avances de los compromisos asumidos anteriormente.

Entre sus principales reclamos se encuentra conocer la situación del proyecto para la construcción, ampliación o modernización de la subestación eléctrica de Atasta, considerada necesaria para atender la demanda de energía en la zona.

Los habitantes advirtieron que ya no quieren de la Comisión Federal de Electricidad ni de la gobernadora Layda Sansores más promesas ni fechas que no se cumplan, sino respuestas claras, compromisos verificables y acciones concretas.

“¡No más promesas, queremos resultados!”, recalcaron los inconformes, quienes aseguraron que continuarán manifestándose de manera organizada hasta obtener una solución.