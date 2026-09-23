SE VIENEN DÍAS DE LLUVIAS Y TORMENTAS; GIRO CENTROAMERICANO GANARÁ FUERZA RUMBO AL FIN DE SEMANA
La interacción de la extensa circulación del Giro Centroamericano con una vaguada sobre el Golfo de México favorecerá desde este miércoles lluvias y tormentas eléctricas de fuertes a muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el fenómeno continuará fortaleciéndose y desplazándose hacia el oeste, por lo que las precipitaciones aumentarán gradualmente durante la semana y podrían intensificarse rumbo al fin de semana. Ante este panorama, se recomienda tomar precauciones por actividad eléctrica, fuertes rachas de viento o turbonadas, así como encharcamientos y posibles inundaciones.
Para Campeche y Yucatán se pronostican tormentas fuertes dispersas, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros. En territorio campechano, las temperaturas máximas oscilarán entre 31 y 36 °C, mientras que en Yucatán alcanzarán entre 32 y 36 °C.
Quintana Roo tendría las precipitaciones más intensas de la región, con tormentas muy fuertes dispersas y acumulados de entre 50 y 75 milímetros en gran parte de la entidad. Las temperaturas máximas se mantendrán entre 31 y 35 °C.