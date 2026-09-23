PERSONAL DEL GOBIERNO DE LAYDA DESAZOLVA FUENTE DEL PARQUE DE LAS BANDERAS… ¡PERO ARROJA AGUA ESTANCADA A LA 16 DE SEPTIEMBRE!

-La tarea fue ordenada tras críticas en redes sociales por las condiciones insalubres del lugar

San Francisco de Campeche.- Tras darse a conocer en redes sociales estatales y nacionales las pésimas condiciones en las que se encuentra el Parque de las Banderas, personal del Gobierno de Layda Sansores se dio hoy a la tarea de desazolvar la fuente, pero encharcó la avenida 16 de Septiembre, lo que generó molestia entre ciudadanos al obligarlos a rodear el agua estancada para cruzar e ingresar a la zona centro o viceversa.

Como se recordará, las aguas verdes habían rebosado la fuente hasta llegar a las bancas, por lo cual las familias que visitan el lugar tenían que caminar entre el verdín, con el riesgo de resbalar y caer.

Por esa razón, Fuerza Informativa Azteca (FIA) aseveró que a la morenista Rosa del Carmen Olvera, titular de la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche, y a la gobernadora, también morenista, Layda Sansores, se les olvidó que los parques requieren limpieza constante y no sólo adornos para el 15 de septiembre.