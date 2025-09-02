OPINIÓN: “CLAUDIA SHEINBAUM Y EL RETO DE GOBERNAR MÉXICO”

Locutor René Narváez Lozada – “La voz de México”

¡PRIMER AÑO DE GOBIERNO!

Se dice que su imagen tiene el 74% por ciento de la aprobación.

Es innegable el grado de aceptación que ha logrado captar la Presidenta mexicana.

Se dice y se festeja públicamente por parte de los empresarios y banqueros que detuvo la caída de la economía y RECESIÓN O NO CRECIMIENTO de MÉXICO que le heredó el gobierno de la 4a Transformación de su maestro el líder de Macuspana Tabasco Andrés Manuel López Obrador.

Sin duda hoy. El peso mexicano $$$ se encuentra en su etapa más fuerte de las últimas semanas y épocas, listo para recibir inversionistas y enfrentar las pérdidas de REMESAS que nuestros mexicanos indocumentados y trabajadores del extranjero dejaron de enviar como resultado y respuesta de las políticas abusivas del presidente vecino dijera mi abuela panchita que era muy mal hablada “del pinchi Donald Trump” Jejeje perdón no me pude aguantar.

Claudia Sheinbaum Pardo. A golpes y sombrerazos enfrentando el fuego amigo de MORENA y de la OPOSICIÓN, pero llegó a su primer año de gobierno, más o menos con buenos resultados y mejores perspectivas y pronósticos la Presidenta.

No se puede negar que se ha ganado el corazón de muchos, pero también es innegable que su pasado de luchadora social de la izquierda anarquista es el fantasma que no le permite que los grandes analistas políticos y hombres de negocios mexicanos y extranjeros puedan confiar y creer en ella, en verdad ella tendrá que demostrar que es de la izquierda pensante pro positiva e intelectual que busca hacer crecer la economía de nuestro país como las grandes potencias de la izquierda que han salido adelante por ejemplo la izquierda de Francia, es más la izquierda de España, Alemania y otras potencias esa izquierda moderada y progresista y no retrógrada y destructiva como se dice que es la de Venezuela con Maduro, la de Nicaragua con Daniel Ortega, la de Cuba

Yo no me quiero ir a estadísticas que muchas veces mienten y no reflejan la realidad, me voy a los hechos claros y evidentes que por lo escandalosos de ellos no se pueden ocultar, vivimos pues en 2 MÈXICO distintos el de los políticos y el real.

Quiero ser claro admiro y creo en la presidenta, pero no concuerdo con lo que ella alegremente manifiesta por qué, aunque me duela decir dista mucho de ser verdad, ¿Quizás? Es la verdad que le han hecho creer los de su gabinete y cercanos colaboradores, pero esta verdad por lo menos en varias de sus partes “No existe”

Mientras nuestra presidenta Dra. Claudia Sheinbaum festeja que se redujo el 25% por ciento de HOMICIDIOS DOLOSOS (lo cual no afirma ni niega la sociedad y se deja al beneficio de la duda) tristemente y contrario a su dicho, sin decir que está mintiendo, las VÍCTIMAS siguen apareciendo en carreteras abandonadas o en FOSAS CLANDESTINAS o como el caso del siguiente caso como ejemplo a mostrar de la señora Aida Juárez y el de muchas mujeres MADRES BUSCADORAS DE SUS HIJA E HIJOS DESAPARECIDOS.

En la realidad que se vive en MÈXICO las MUJERES Y MADRES BUSCADORAS con llanto y tristeza denuncian la muerte de una de ellas y me refiero a la señora Aída Juárez esta mujer que con su sufrimiento hizo visible la DESAPARICIÓN DE SU HIJA y que como madre buscaba a su hija Guadalupe quien denunció la desaparición de esta adolescente una más y que junio de 2025 para tratar de encontrarla se unió a un colectivo de búsqueda, lo que le costó que fuera localizada SIN VIDA en el vecino estado de San Luis Potosí este 28 de agosto.

Aunque en este caso las autoridades han confirmado la detención de dos personas sujetas a investigación (en su calidad de presuntos responsables) y que según indicios) pruebas) pueden estar relacionadas con el homicidio cobarde y artero de ella Aida Juárez y no se sabe si también de su hija, lo cierto es que hasta este momento este CRIMEN nos estremece y preocupa mucho al preguntarnos ¿Que está pasando en MÈXICO?

La muerte de esta valerosa MADRE de familia nos demuestra que son en medio del dolor, la fuerza de su amor de madres por encontrar a sus seres queridos las hace que no dejen de investigar y buscar a sus seres amados producto de sus entrañas y herederas al ser sus hijas de sus almas.

Mientras por otra parte la presidenta Sheinbaum le presume al mundo el avance histórico y el resurgimiento de nuestro país, con la democracia existente y la fortaleza de nuestra moneda que impulsa la economía y producción, “los economistas ven con preocupación nuestro desarrollo y funcionamiento del gobierno y dicen que las cifras dadas por ella y la realidad que vivimos es tan ficticia” que despierta muchas dudas, por el bien de nosotros los mexicanos “ojalá se equivoquen”

“Por lo pronto dice mi querida Claudia que se redujo la pobreza en MÉXICO” ¡Aunque la gente sorprendida se pregunta si en verdad esto es cierto!

Layda Sansores es la viva imagen de lo contrario que dice la presidenta de MÉXICO, ya que la gobernadora de Campeche no tan solo no obedeció la orden de “Respetar la LIBERTAD DE EXPRESIÓN” Si no que ha sometido a toda la prensa campechana a quienes tiene se dice puesta su bota en la cabeza versus Diario Tribuna que hoy ya no se publica ni circula con lo que hizo que se perdieran fuentes de trabajo y el juicio injusto y de un gobierno REPRESIVO que inició en contra del periodista Jorge Luis González Valdez… A quien el grupo de los REPORTEROS 2025 defendió con su denuncia a las afueras del Senado de la República ¿Qué tal?

Aunado a lo dicho anteriormente sin duda que los errores que son tantos y la violencia que ha crecido en la gestión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada han provocado que sean un lastre en la imagen del gobierno federal.

Comento esto especialmente al hacerse visible sus antagonismos con la presidenta Claudia y con la muerte de sus colaboradores que muchos dicen “andaban en malos pasos y que fue un ajuste de cuentas y un mensaje a Brugada que no al gobierno de Claudia como se publicó en algunas fuentes” Comentó en relación a que anduvieran en malos pasos estos jóvenes asesinados “lo que a mí no me consta” La verdad es que el mensaje es fuerte y claro ya que los crimíneles no mandan estos mensajes así nada más sin tener una razón de ser, “lo que provocó que el gobierno de Estados Unidos calificara a la Ciudad de México como una de las más violentas” Por favor si estoy equivocado ¡Niéguenlo!

Sin duda que para gobernar la Ciudad no fue la mejor opción haberle quitado la candidatura “dizque por razón de género” a Omar Harfuch y habérselo dado a esta política Clara Brugada que se además se dice tiene nexos con la guerrilla centroamericana y es surgida de la izquierda anarquista la cual mis amigos periodistas me dicen juran y perjuran que es de nacimiento CENTROAMERICANA pues nació allá en otro país que no es MÉXICO lo que se demuestra además porque en Iztapalapa donde ella fue jefa de gobierno en su gestión se incrementó y viven hoy muchos inmigrantes centroamericanos que fueron protegidos por ella y es más hasta públicamente todos lo saben y en su momento incluso la denunció en su campaña Juanito el ex alcalde de Iztapalapa.

Termino diciendo “va bien a secas el gobierno de Claudia” pero aún no ha demostrado lo que puede hacer y esto se debe a que gran parte de su gabinete, aunque se oiga raro y un tanto bizarro “no es su gabinete si no el de Andrés Manuel y en consecuencia la gente dice que el que sigue gobernando el país es él”

Aunque quizás esto cambie pronto ante la reciente denuncia de los Estados Unidos que dice Pamela Bondi su Fiscal que muchos políticos incluso el ex presidente y sus gentes cercanas del sexenio pasado están siendo investigados y podrían ser detenidos por sus nexos con el narcotráfico o lavado de dinero tan es así que a varios de ellos ya se les quitó la visa o la tienen restringida al grado de que si pisan suelo norteamericano serán detenidos, máxime con las declaraciones del Mayo Zambada ¿Como la ven? Se espera la detención de un ex alto funcionario del gobierno mexicano, (Como en su momento fue la de Noriega y la próxima de Nicolás Maduro) a lo que obedece la próxima visita de Marco Rubio.

Para mayor demostración de qué Obrador sigue metiendo sus manos están los recientes nombramientos de funcionarios diplomáticos ligados a Obrador lo que produce claramente en materia de política el famoso OBRADORATO es decir la continuidad del poder en el gobierno del ex presidente tan es así que los entendidos dicen que por eso muchos no obedecen lo que dice la presidenta de México Claudia, sobre todo que es bien sabido que en materia de política “El poder no se comparte”