OPIBNIÓN: LO QUE NOS ESPERA

Por: Luis Meyer

Hay algo dentro de mí que no me deja quedarme callado.

Porque lo que viene para México no es una suposición, es una condena anunciada. Y no entiendo cómo millones siguen como si nada. No lo ven, o peor: no lo quieren ver.

Esto no es política como siempre. Esto es la antesala de una dictadura.

Morena y su líder no están construyendo un mejor país, están desmantelando el Estado. Y mientras algunos todavía creen que todo esto es “politiquería”, nos están quitando el país en tiempo real.

No es exageración. Es lo que pasa cuando:

• Se destruyen contrapesos y la Suprema Corte ya no sirve para nada.

• Se militariza todo: aduanas, trenes, aeropuertos, seguridad… y mañana, la vida civil.

• Se compran votos con dinero que no se genera, sino que se roba del futuro de nuestros hijos.

• Se premia la flojera y se castiga al que trabaja.

• Se legaliza el saqueo y se normaliza el abuso.

• Se rompe el equilibrio entre poderes, hasta que solo quede uno: el del dictador.

¿Y cómo se va a vivir en este México si no lo detenemos?

Te lo voy a decir sin adornos:

• Los que no se alineen al régimen no tendrán contratos, permisos, trabajo ni oportunidades.

• El empresario que se queje, será perseguido fiscalmente, exhibido, castigado.

• El periodista que diga la verdad, será censurado, callado, desaparecido o asesinado.

• Los medios, cooptados. Las redes, reguladas. La crítica, criminalizada.

• La propiedad privada será pisoteada “por el bien del pueblo”, y el que ahorre, el que trabaje, el que produzca… será señalado como enemigo.

• Se acabará la división de poderes, se impondrán jueces a modo, y la justicia ya no será un derecho, será un privilegio para los obedientes.

• Los hijos de muchos terminarán emigrando, si pueden. Los demás vivirán bajo un sistema donde ni soñar es permitido.

Y aquí va lo más fuerte:

Ni los mismos de Morena se salvarán.

Un senador lo dijo con claridad:

“Muchos de los que hoy aplauden, votan y obedecen ciegamente también van a caer. Porque no son aliados, son instrumentos. Cuando ya no les sirvan, también serán desechados.”

Y es cierto. Los están usando.

Morena no tiene amigos, solo peones.

Cuando cumplan su función, serán los primeros en probar la represión.

Ya ha pasado antes. Así operan todas las dictaduras.

No es solo miedo lo que tengo.

Es rabia.

Es impotencia.

Porque lo gritas, lo compartes, lo demuestras… y aún así hay millones indiferentes.

Como si lo que está en juego no les tocara.

Pero sí les va a tocar. A todos.

A ti, que crees que esto no te afecta.

A ti, que te sientes seguro porque hoy no te ha pasado nada.

A ti, que piensas que exageramos.

Sí, a ti también te va a alcanzar.

Y cuando lo haga, quizás ya sea demasiado tarde.

La única salida es que nos unamos TODOS.

Sin colores. Sin partidos.

Solo como mexicanos.

Sin violencia, pero con una sola voz que retumbe tan fuerte, que este gobierno tenga que recular.

Unos cuantos no podemos.

Pero millones sí.

La historia nos está poniendo a prueba.

¿Vamos a fallar… o vamos a defender lo que es nuestro?