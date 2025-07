“NO VAMOS A PODER TRABAJAR OTRA VEZ, OTRA VEZ NOS VAN A DEJAR DE BRAZOS CRUZADOS”: PESCADORES DE LERMA RECLAMAN A CONAPESCA POR PESCA ILEGAL IMPUNE

Pescadores del poblado de Lerma arremetieron contra personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), al acusar que, pese a los múltiples compromisos y recorridos realizados, la temporada de captura de pulpo volverá a estar dominada por la pesca ilegal, dejando nuevamente sin sustento a cientos de familias. Durante un acalorado diálogo con representantes de la dependencia, los pescadores manifestaron su desesperación por lo que consideran una omisión sistemática de las autoridades para frenar la actividad irregular que desde hace años azota la costa campechana.

“Si la gente que se sentó en la mesa de trabajo hubiera respetado lo pactado, hoy estaríamos preparando nuestras timbas y cordeles, pero otra vez nos van a dejar de brazos cruzados”, reprocharon. Los hombres de mar aseguraron que la impunidad con la que operan los grupos que usan compresoras y redes en veda ha mermado los recursos pesqueros y ha ahogado sus ingresos, al tiempo que denunciaron que “aunque detienen a los ilegales, el gobierno federal los suelta”. Además, responsabilizaron a la autoridad de conocer los sitios de desembarque y bodegas clandestinas, pero no actuar con contundencia.

Durante el intercambio, los funcionarios admitieron las limitaciones operativas y jurídicas, pero defendieron que sí se han realizado decomisos, operativos y acciones de coordinación con Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal. No obstante, los pescadores reviraron que el operativo más reciente fue insuficiente, pues mientras ellos no pueden pescar, las lanchas ilegales “trabajan como si ya hubiera iniciado la temporada”, burlándose de toda vigilancia. En medio del reclamo, representantes de Gobierno del Estado llegaron al lugar para mediar y calmar los ánimos, aunque los pescadores dejaron claro que, de no resolverse pronto, la situación podría escalar

Tras varias horas de bloqueo en la calle 20 de Lerma, los pescadores llegaron a un acuerdo con funcionarios de CONAPESCA, Guardia Nacional y Gobierno del Estado para iniciar recorridos permanentes a partir de este lunes, con el fin de detectar y frenar a los depredadores ilegales. El compromiso permitió liberar la vía, pero los hombres de mar advirtieron que si no se refleja un cambio real, retomarán las protestas. “No queremos pelear, queremos trabajar y llevar comida a nuestras casas”, concluyeron.

Vía: La Barra Noticias