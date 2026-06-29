NO TENEMOS INFORMACIÓN SOBRE LA COOPERACIÓN DE FUNCIONARIOS DE MORENA CON EU, AFIRMA LA PRESIDENTA
Respecto a la nota del medio The New York Times de que funcionarios de Morena estarían cooperando con el Gobierno de Estados Unidos, sobre vínculos con el narco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió: “No tenemos ninguna información, por lo que no podemos opinar”.
Debería darse mayor contexto, porque cómo que ‘una fuente me dijo’ que 10 personas o no sé cuántas están informando, agregó, y recalcó que “no sabemos si es cierto” a la pregunta de si la noticia podría propiciar división en Morena.