lunes, junio 29, 2026
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VÍCTOR RODRÍGUEZ NO TRABAJABA EN MI GOBIERNO Y NO TENDRÁ OTRO CARGO: SHEINBAUM

“ELLA HABÍA ANUNCIADO QUE IBA AL INEEL, QUE PÚBLICAMENTE LO PRESENTÓ COMO NUEVO DIRECTOR GENERAL”: JUAN ORTIZ

Durante su conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Víctor Rodríguez Padilla no trabajaba en su Gobierno y que nunca firmó su nombramiento para el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (Ineel), al referirse al video donde el exdirector de Pemex agrede a su esposa, y afirmó que no tomará otro cargo.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz señaló que el problema es que ella misma había anunciado el cambio de Rodríguez Padilla de Pemex al referido instituto, que luego lo presentó públicamente como nuevo director general.

Video: Juan Ortiz.

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