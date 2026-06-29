EL TRIBUNAL DEBERÁ DECLARAR QUE ELISEO NO TIENE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA”: HERRERA VILLANUEVA

• NUNCA ESTUVO LEGALMENTE INHABILITADO PARA EJERCER UN CARGO PÚBLICO

El abogado de Eliseo Fernández Montúfar, Ángel Herrera Villanueva sostuvo que la sentencia de amparo concedida por un Tribunal Colegiado no solo dejó sin efectos la resolución que lo sancionaba, sino que obliga al Tribunal de Justicia Administrativa a emitir una nueva determinación en la que concluya que no existe responsabilidad administrativa en contra del exalcalde de Campeche.

El litigante explicó que, desde el inicio del juicio de amparo, la defensa obtuvo la suspensión del acto reclamado, lo que impidió que la sanción de inhabilitación produjera efectos jurídicos. Por ello, afirmó que es incorrecto señalar que Eliseo Fernández estuvo legalmente inhabilitado para desempeñar un cargo público.

Detalló que durante el procedimiento administrativo la defensa presentó pruebas que, a su consideración, demostraban que Fernández no participó en los hechos por los que fue sancionado cuando fungió como presidente municipal. Sin embargo, aseguró que esas evidencias fueron ignoradas por la autoridad responsable, situación que derivó en la concesión del amparo.

El abogado señaló que la ejecutoria no deja margen para que el Tribunal de Justicia Administrativa vuelva a resolver libremente el asunto, ya que los magistrados federales establecieron lineamientos obligatorios que deberán observarse al emitir una nueva resolución.

Precisó que el engrose de la sentencia, que se elaborará en los próximos días, únicamente plasmará por escrito lo aprobado durante la sesión pública y no podrá modificar el sentido de la decisión ni los efectos que fueron votados por los magistrados.

Añadió que las sentencias de amparo son de cumplimiento obligatorio y que la legislación contempla mecanismos para exigir su observancia cuando una autoridad incumple una resolución federal.

Finalmente, expresó su confianza en que el Tribunal de Justicia Administrativa acatará la sentencia y aseguró que, una vez emitida la nueva resolución conforme a lo ordenado por la justicia federal, Eliseo Fernández Montúfar no tendrá procedimientos jurisdiccionales pendientes y se encontrará en pleno goce de sus derechos políticos.