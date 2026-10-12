“NO QUEREMOS FIERROS DE ADORNO, EXIGIMOS LA SUBESTACIÓN FUNCIONANDO”: HERNÁNDEZ MACDONALD

El diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Hernández Macdonald, arremetió contra el Gobierno por la entrega de la subestación eléctrica de la Península de Atasta, en el municipio de Carmen, al asegurar que la estructura exhibida no cuenta con los cables ni las conexiones necesarias para distribuir energía.

A través de una publicación en redes sociales, el legislador criticó que, después de una promesa que, según señaló, data de 2022, se presente una obra que considera incompleta. Cuestionó la instalación de una carpa, sillas y una pantalla para el acto oficial, mientras las familias de la región enfrentan problemas por los apagones y las deficiencias en el suministro eléctrico.

Hernández Macdonald calificó el acto como una simulación y sostuvo que la población necesita una subestación terminada y en funcionamiento, no una estructura que, a su juicio, solo sirva para la fotografía oficial. También reprochó que las autoridades presuman avances sin resolver las afectaciones que los cortes de energía provocan en los hogares.

“¡No queremos fierros colgados de adorno, no queremos carpas, no queremos pantallas, exigimos la subestación eléctrica completa, con cables, real y funcionando ya!”, expresó el diputado, quien advirtió que los habitantes de Atasta y del municipio de Carmen no aceptarán más retrasos en una obra que consideran indispensable para mejorar el suministro eléctrico.