¡DURAZO ADMITE QUE NO TODOS LOS QUE GANARON COORDINACIONES DE MORENA LE SIRVEN A LA 4T!

ACUSA A MORENISTAS DE PAGAR A MEDIOS PARA INFLAR ENCUESTAS

El gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, reconoció que no todos los aspirantes que ganaron las coordinaciones del movimiento son necesariamente perfiles que contribuyan a la causa de la Cuarta Transformación, pese a obtener resultados favorables en las encuestas.

“No todos los que aspiran ganan, pero no todos los que ganan sirven a la causa fundamental de la transformación”, expresó Durazo, al advertir que algunos perfiles obtienen resultados contundentes en los sondeos, pero su potencial electoral podría responder a incentivos que calificó como no deseados y perversos.

Además, acusó que dentro del propio movimiento hay morenistas que pagan a medios de comunicación para incrementar artificialmente su potencial electoral, una práctica que pone bajo cuestionamiento la confiabilidad de las encuestas y la forma en que se mide la popularidad de quienes aspiran a ocupar cargos dentro del partido.