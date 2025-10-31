LA SALA XALAPA DEL TEPJF RATIFICA SENTENCIA DEL TEEC Y ANULA ELECCIÓN DE NELLY MÁRQUEZ COMO DIRIGENTA ESTATAL DEL PAN

En un plazo no mayor de 30 días se debe convocar a nueva elección

Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la restitución de Nelly Márquez y su planilla en la dirigencia estatal del PAN en Campeche y emitir nueva sentencia, tras establecer que se vulneró su derecho de acceso a la justicia en el proceso interno del partido al no permitirle impugnar, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) que declaró nula la elección de presidente y secretario general del Comité Directivo Estatal panista.

Así, Nelly Márquez Zapata se queda sin la presidencia albiazul, y el siguiente paso es convocar a una nueva elección en un plazo no mayor de 30 días.

Vía: La Barra Noticias