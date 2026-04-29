LO DETIENEN POLICÍAS ¡POR FUMAR EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA “20 DE NOVIEMBRE”!; “AGARREN A LOS BANDIDOS”, EXIGEN TESTIGOS

Elementos de la Policía Estatal (PE) aseguraron a un sujeto por fumar a las afueras de la Unidad Deportiva “20 de Noviembre”, la mañana de ayer martes 28 de abril.

El hombre fue puesto a disposición del Juzgado Cívico para su sanción administrativa, ya sea pagar una multa o pasar 12 horas de arresto.

Testigos criticaron que el hombre sólo estaba fumando y no recibió el exhorto de los genízaros a que dejara de realizar dicha acción.

El “operativo” se realizó cerca de un centro deportivo y al paso de personas, incluyendo menores a 18 años que participan en un evento.