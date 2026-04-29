miércoles, abril 29, 2026
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ESTADOS UNIDOS EXIGE ACCIONES CONTRA ROCHA Y LA CRIMINALIDAD TRANSNACIONAL EN MÉXICO

La Embajada de los Estados Unidos en México emitió un comunicado tras la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras personas. El embajador Ron Johnson enfatizó que la lucha contra la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida entre ambos países. Resaltó que fortalecer la transparencia, cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho es esencial para garantizar justicia y seguridad para los ciudadanos en ambos lados de la frontera.

Además, Johnson destacó que los Estados Unidos seguirán colaborando estrechamente con las autoridades mexicanas para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad. Subrayó que este trabajo conjunto es crucial para combatir la corrupción que facilita el crimen organizado, asegurando que las acciones contra estas prácticas sean implementadas sin importar las fronteras.

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