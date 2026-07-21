LEY DE BIENES ASEGURADOS CARECE DE MECANISMOS DE CONTROL: MC

-No hay rendición de cuentas, los recursos pueden ser usados en gasto corriente, carece de criterio territorial y no tiene topes en gastos operativos

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Aldo Román Contreras Uc, fijó postura en contra de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados para Campeche, al considerar que otorga facultades discrecionales al Ejecutivo al no haber mecanismos de control.

El legislador presentó voto particular luego de que el dictamen fuera aprobado en comisiones sin incorporar las 11 propuestas de su bancada, misma que, afirmó, buscaban que los recursos de las cosas robadas o decomisadas vuelvan realmente en beneficio de la ciudadanía, y señaló 4 omisiones graves:

Falta de rendición de cuentas, debido a que el Congreso queda excluido del seguimiento, sin informes trimestrales sobre ingresos, costos de administración y destino de recursos.

Segundo, el gasto corriente, pues los recursos podrían utilizarse para nóminas, gasolina y viáticos o deudas de dependencias, en lugar de ser adicionales para beneficios nuevos. “Es para tapar los hoyos presupuestales de las secretarías gubernamentales”, aseveró.

Tercero, no hay criterio territorial, ya que el dinero recuperado no se destinaría prioritariamente a los Municipios afectados por la corrupción, y, cuarto, sin límite a los costos de administración, pues no se establecen topes, por lo que los gastos operativos podrían consumir la mayor parte de los bienes decomisados.

“Las buenas intenciones sin controles claros se vuelven discrecionalidad”, afirmó Contreras Uc, quien calificó la reforma como un “cheque en blanco” que amplía la libertad para gastar sin obligación de explicar resultados.