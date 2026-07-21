DELMA RABELO BUSCARÍA CANDIDATURA PARA LA ALCALDÍA DE CAMPECHE

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delma Rabelo Cuevas, reconoció públicamente sus aspiraciones políticas de cara a los próximos procesos electorales y señaló que, aunque su nombre aparece en diferentes encuestas debido a su cargo como Presidenta de la Comisión del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Ompri), su intención es buscar la alcaldía de Campeche.

Rabelo Cuevas indicó que la participación en encuestas es “natural” al acercarse el periodo electoral y reafirmó su interés en continuar su carrera política, dejando en claro que su enfoque estará en consolidar su candidatura para el municipio.