LA TÍA-SEÑAL

Es algo que se ha ganado a pulso. Ha tratado con desdén al pueblo, ha demostrado exceso de autoritarismo y no ha dado resultados en ningún área. Qué bueno que ya palpó el sentir popular…

–“Tremendo escándalo se armó a nivel nacional con la difusión de una imagen en donde se ve a la Tía Gobernanta levantando el dedo mediano a la multitud que abarrotó el estadio de béisbol, y que la abucheó de manera unánime. El Gobierno asegura que se trata de una modificación de la toma original, a través de inteligencia artificial, pero otros afirman que sí es auténtica la foto, ¿ustedes qué opinan?” preguntó interesado el poeta Casimiro.

–“De acuerdo con el boletín oficial que hizo el Gobierno a ese respecto, y el cual se difundió por cierto, cuando ya el escándalo era imparable, se trata de una imagen modificada, respondió el bolero don Memín. Incluso hasta dan a conocer los nombres de quienes realizaron esas manipulaciones, lo que constituye otro ejemplo de incitación al odio y al linchamiento público en contra de esas personas por parte de los seguidores de la señora”.

–“Yo lo que saco de conclusión a raíz de este nuevo incidente en que se involucra a la Tía, manifestó el viejo Julián, es que casi el 100 por ciento de las personas que vieron esa imagen, la consideraron auténtica ya que aseguran que así es la gobernanta: grosera, ofensiva, lépera, mal hablada, prepotente, arrogante, soberbia y broncuda. Pocos salieron en su defensa, salvo aquellos que cobran puntualmente en Palacio de Gobierno” aseguró.

–“Pues vaya que la conoces bien, porque esa descripción que haces de ella es muy certera, intervino doña Chela. Y coincido contigo en que a pesar de las aclaraciones de sus voceritos para restarle valor a la imagen, lo importante es lo que cree la gente y casi todos coincidimos en que la foto refleja con precisión qué clase de gobernanta tenemos: una que es ampliamente repudiada por el pueblo”.

–“La verdad, apuntó el poeta Casimiro, es que esos abucheos, insultos, reclamos y demás recordatorios, es algo que se ha ganado a pulso la señora. Ha tratado con desdén al pueblo, ha demostrado exceso de autoritarismo y no ha dado resultados en ningún área. Qué bueno que ya tomó el sentir popular, y ojalá que por lo menos enmiende el rumbo, y que le baje unas rayitas a su soberbia” sugirió.

–“Chango viejo no aprende maroma nueva, respondió de inmediato el bolero don Memín. A su edad es difícil que admita que se ha equivocado y que ha cometido infinidad de errores y su soberbia, no le permite corregir el rumbo, así que lo que recomiendo es que cada vez que la vean en el estadio, que le repitan ese abucheo para que sienta en carne propia lo que el pueblo siente contra ella” concluyó.