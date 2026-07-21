TÉCNICO DE SEMBRANDO VIDA DENUNCIA ABUSOS Y MALTRATO LABORAL EN ESCÁRCEGA

Rafael Rodríguez Camacho, técnico de la ruta División del Norte, Escárcega del programa Sembrando Vida, denunció públicamente maltrato laboral, presuntos actos de corrupción y falta de liderazgo por parte del facilitador Santiago Pérez Oy, a través de un video difundido en sus redes sociales “Soy Técnico de Sembrando Vida”.

En su video, explicó que fue sancionado por no entregar un informe final de apoyos adicionales, a pesar de que las actividades estaban programadas por los propios beneficiarios y que se había notificado previamente al facilitador la situación.

Además, señaló que las solicitudes constantes de información por parte del facilitador generan atrasos en el trabajo y que algunos técnicos con irregularidades pasadas no han recibido sanciones, mientras que él y su equipo han sido tratados con actitud despótica y reprochable.

El técnico aseguró que su intención es visibilizar estas prácticas para que se tomen decisiones que mejoren la convivencia y la coordinación dentro del programa, y manifestó que continuará dando seguimiento a estas situaciones en representación de sus compañeros.