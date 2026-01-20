LAYDA SANSORES PIDE LA RENUNCIA A LA HERMANA DE RAÚL POZOS | Por: Enrique Arellano

Por instrucciones de la gobernadora Layda Sansores San Román, fue cesada de su cargo en el COBACAM, Libia Pozos Lanz, quien asumió el puesto en 2021, cuando su hermano, Raúl Pozos Lanz, fue nombrado secretario de Educación durante el sexenio sansorista. La renuncia la solicitó el director general César González.

De acuerdo con versiones internas, la gobernadora estaría apartando de la administración a personas que no respaldan el proyecto político de su sobrino, Gerardo Sánchez Sansores, con miras a la candidatura de Morena a la gubernatura en 2027.

Cabe recordar que Raúl Pozos Lanz recibió millones de pesos de Alejandro Moreno Cárdenas, a quien posteriormente traicionó para sumarse a la campaña de quien hoy es gobernadora. Como dice el dicho: quien traiciona una vez, traiciona siempre.