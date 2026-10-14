LAYDA CONVIERTE EL MARTES DEL JAGUAR EN PLATAFORMA DE PROMOCIÓN POLÍTICA PARA ESTEBAN HINOJOSA

La gobernadora Layda Sansores San Román utilizó el programa Martes del Jaguar, un espacio de comunicación del Gobierno de Campeche, para promover políticamente a Esteban Hinojosa Rebolledo como aspirante a la Alcaldía de Campeche. Durante la transmisión, elogió sus cualidades personales y profesionales, defendió sus aspiraciones y lo presentó como un perfil competitivo, lo que abrió cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para favorecer la imagen de un posible candidato.

“Yo te defiendo mi Esteban”, expresó Sansores, quien calificó a Hinojosa como un joven culto, inteligente y sensible, además de destacar su capacidad para escribir, cantar, bailar y pronunciar discursos. También señaló que dejó su cargo para buscar la candidatura y afirmó que quienes tengan interés pueden participar en el proceso interno de Morena, cuya definición, dijo, se realizará mediante encuestas. Sin embargo, la mandataria dedicó parte de la transmisión a exaltar las virtudes del funcionario, en lugar de limitarse a informar sobre el procedimiento de selección.

La promoción desde una plataforma gubernamental plantea posibles violaciones al artículo 134 de la Constitución mexicana, que obliga a los servidores públicos a aplicar los recursos con imparcialidad y establece límites a la propaganda gubernamental para evitar la promoción personalizada. Si se acredita que personal, producción, infraestructura o difusión oficial se utilizaron para favorecer las aspiraciones de Hinojosa, podría existir una afectación a la equidad de la contienda.