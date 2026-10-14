EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 14 DE OCTUBRE DE 2026

PABLO ENTREGÓ CARMEN A LOS CRIMINALES.

El asesinato de Miguel Ángel Moreno Mosqueda el pasado lunes, en Sabancuy, exhibe la pudrición que dejó Pablo Gutiérrez Lazarus, quien entregó El Carmen al crimen organizado, tal y como lo retrata el video de un comando armado que hace 4 meses “tomó la plaza”, y el cual también es responsable de la ejecución de Eddy Alejandro Sánchez Castañeda.

¿Qué hicieron para frenan esa “toma de plaza” las policías municipal, estatal y federal? Absolutamente nada. ¿Se emprendió alguna acción o estrategia de seguridad desde la cacareada Mesa de la Paz que presiden Layda Sansores y los titulares de la Guardia Nacional, Marina y el Ejército Nacional? Ninguna tampoco. ¿A cuántos civiles más tienen que asesinar, ejecutar y masacrar para que hagan algo al respecto?

En Campeche, al igual que en otros estados de México, el crimen organizado y los huachicoleros crecen porque los gobiernos federal, estatales y municipales se los permite y están coludidos con ellos. La injerencia de los criminales no les molesta, la de los Estados Unidos sí. Porque son cómplices en esos delitos y por lo mismo, responsables directos de los asesinatos y desapariciones forzadas. Que terrible, y peor aún, que pretendan premiar al socio de los criminales de Carmen con la gubernatura de Campeche. Que Dios nos agarre confesados.

PODRIDA, IGUAL QUE SU CORRUPTO GOBIERNO.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan el lunes del amedrentamiento político que desató Layda Sansores en su show del Jaguar la semana pasada, con el que busca posicionar a su delfín Pablo Gutiérrez, que prefiere primero ser perro que campechano, y que ahora recorre como perro la entidad pidiendo su voto a esos campechanos que públicamente desprecia. Reproducimos.

“La gobernadora Layda Sansores anunció que buscará inhabilitar a Eliseo Fernández Montúfar, perfil de Movimiento Ciudadano para competir por la gubernatura de Campeche en 2027. Informó sobre procesos legales por publicaciones en redes sociales, mientras el consejero jurídico Adrián Serrano señaló que aún hay carpetas pendientes. MC, encabezado en el estado por Paul Alfredo Arce, acusa persecución política y Pedro Armentía, coordinador de los diputados locales, recordó que un tribunal colegiado anuló la inhabilitación de 20 años impuesta al emecista. En tiempos electorales brota la verdadera esencia. Ya veremos la de Sansores.”

La esencia de Layda Sansores, juzgando por lo que hemos visto desde que inició su nefasto y rapaz gobierno, es una mezcla de odios personales, polarizaciones, resentimientos sociales y complejos de inferioridad que han dado pie a abusos de autoridad, innumerables arbitrariedades, persecuciones y encarcelamientos que hoy tienen hartos a los campechanos y en el suelo a Morena. No hay que esperar tiempos electorales, la señora esta podrida, al igual que su corrupto gobierno.