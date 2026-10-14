TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL MARCHAN Y CIERRAN OFICINAS DEL IMSS BIENESTAR; EXIGEN RESPETO A SUS DERECHOS LABORALES E INSUMOS

Trabajadores del Seguro Social realizaron hoy una marcha sobre la avenida Central rumbo a las oficinas del IMSS Bienestar, las cuales tomaron y cerraron para exigir respeto a sus derechos laborales y reiterar su denuncia de falta de insumos.

El secretario General del Simesa, José Alberto Pinzón Aguilar, indicó que alrededor de 4 mil trabajadores de la institución son afectados, y subrayó que el problema se agravó a raíz de que se transformó el IMSS Bienestar, donde cerca de mil trabajadores de contrato desde hace 10 años también están siendo vulnerados al no respetarles el derecho de antigüedad.

Indicó que no hay medicamentos en los hospitales pero sí ha aumentado los guardias de seguridad, y además el personal tiene que comprar sus herramientas de trabajo.