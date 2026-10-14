CIRCULA EN REDES: EXHIBEN MALAS CONDICIONES DE LA UMF 12 DEL IMSS EN SANTA ISABEL

En medio de las manifestaciones de protesta, una vez más trabajadores exhibieron las malas condiciones de las instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Santa Isabel, en Ciudad del Carmen.

A través de fotografías, se aprecia fuga de agua en el exterior, baño inservible, basura acumulada en un espacio y mobiliario en malas condiciones.

De acuerdo con los señalamientos, el deterioro del inmueble y la falta de insumos continúan generando inconformidad entre el personal, que asegura que estas deficiencias afectan las condiciones de trabajo y la atención a los derechohabientes.

También cuestionaron el desempeño del administrador de la unidad médica, a quien señalan por la presunta falta de acciones para mejorar las instalaciones y atender las necesidades existentes.

La situación preocupa a los trabajadores y a las familias que dependen de esta unidad para recibir atención médica, ante lo cual piden la intervención de las autoridades del IMSS para garantizar instalaciones dignas, mantenimiento adecuado y abastecimiento de insumos.