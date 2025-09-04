LA “VAGUADA MAYA” TRAERÁ CALOR EXTREMO Y LLUVIAS VESPERTINAS A LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Un jueves bochornoso y con probabilidad de lluvias se espera en la Península de Yucatán debido a la formación diurna de la llamada “Vaguada Maya”, fenómeno que favorecerá la presencia de tormentas en varias zonas de la región.

Antes de la llegada de la lluvia, el ambiente será bastante caluroso. Los pronósticos señalan temperaturas máximas de entre 32 y 41 °C en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Para el amanecer del viernes se anticipan mínimas de 21 a 27 °C.

Las lluvias más fuertes se esperan a partir del mediodía y durante la tarde, con tormentas aisladas a dispersas en Yucatán —principalmente en el noreste, oriente y sur— y en Quintana Roo —norte y centro—. En Campeche, se prevén tormentas moderadas en el norte, centro y sur del estado.

En cuanto a los vientos, serán variables en Yucatán y Campeche, mientras que en Quintana Roo se esperan del sur-sureste y sureste, con velocidades de 10 a 40 km/h y posibles rachas mayores en áreas con precipitación.

Las precipitaciones tenderán a limitarse al eje de la “Vaguada Maya” el viernes. No obstante, el acercamiento gradual de una nueva onda tropical podría incrementar la inestabilidad atmosférica en la región durante el fin de semana.