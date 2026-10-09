LA CLOACA DE LA POLÍTICA | 9 DE OCTUBRE DE 2026

La rectora Fanny Guillermo Maldonado podrá entregar los pasillos y las aulas al proselitismo de Morena y sus candidatos, pero jamás podrá garantizar que el voto de los estudiantes sea para ese partido.

UNIVERSIDAD BAJO CENSURA

No se ha dimensionado con exactitud el enorme daño que le está haciendo a la Universidad Autónoma de Campeche, el rectorado de la abogada y notaria pública Fanny Guillermo Maldonado.

Con desfachatez, permitió el ingreso de activistas de Morena encabezados por el secretario de Bienestar, Esteban Hinojosa Rebolledo al campus universitario para hacer proselitismo.

Y para presumir su fechoría y demostrar su obediencia ciega a los dictados de su jefa, la gobernadora Layda Sansores, la rectora espuria subió a sus redes sociales la foto abrazando al champotonero que quiere ser alcalde de la capital.

No conforme con ceder totalmente la autonomía al Gobierno del Estado, Guillermo Maldonado está replicando en las escuelas y facultades universitarias, el modelo de censura que ha impuesto la gobernadora Layda Sansores.

En las escuelas de la Uacam está prohibido protestar. Nadie puede rebelarse contra las injusticias, y suceda lo que suceda, el silencio debe prevalecer.

Es un contrasentido exigirle quietud y calma a los jóvenes universitarios, que llevan en la sangre la esencia de la rebeldía, y que jamás aceptarán imposiciones, injusticias ni absurdos.

La espuria rectora Fanny Guillermo Maldonado podrá entregar los pasillos y las aulas al proselitismo de Morena y sus candidatos, pero jamás podrá garantizar que el voto de los estudiantes sea para ese partido.

El conflicto que acontece en la Escuela Preparatoria Víctor Nazario Montejo Godoy –“La Godoy” como es conocida popularmente—merece un análisis detallado desde todos los ángulos de la academia: político, psicológico, médico y educativo.

¿Puede la Rectoría desde su elevada torre, impedirle a los jóvenes que se defiendan ante casos gravísimos de delitos sexuales, desde acoso, hasta violencia digital contra inocentes jovencitas?

Si la ilegítima rectora Fanny Guillermo tiene extraviado su lado feminista y se ha puesto del lado del autoritarismo sansorista, no por ello los jóvenes deben dejar de tener sentimientos solidarios y de respaldo hacia las víctimas de delitos sexuales.

Prohibir la protesta estudiantil es avalar que esos delitos sexuales se sigan cometiendo en las escuelas y facultades universitarias, en donde hay varios catedráticos y personal administrativo denunciados públicamente por las jovencitas afectadas.

Y qué triste y deplorable que sea una mujer la que, en aras de mantener sus privilegios, posiciones y prebendas, le dé la espalda a otras mujeres más jóvenes que han sufrido las agresiones de pervertidos sexuales.

¡Qué decepcionante rectora le impusieron a los universitarios!