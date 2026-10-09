¿PREVENCIÓN O MINIMIZACIÓN?; EN LA “MAESTROS CARMELITAS” HAY 19 CASOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS, NO COVID-19: ALVARADO RIVADENEYRA

Ciudad del Carmen.- En la Escuela Primaria “Maestros Carmelitas”, de Ciudad del Carmen, fueron reportados 19 niños con infecciones respiratorias. “Así lo podemos manejar y no decir que es Covid-19 o influenza”, afirmó el secretario de Salud de Campeche, Orlando Alvarado Rivadeneyra.

Expuso que el Covid-19 ya forma parte de las infecciones virales de las vías respiratorias que se seguirán presentando y que se contactó a la Jurisdicción Sanitaria número 3 para establecer un acercamiento con las autoridades del plantel y realizar un estudio epidemiológico, que implicaría la toma de muestras, de ser necesario.

Es atípico, continuó, que en un solo centro escolar se presenten 19 casos, por lo que será enviada una brigada de atención epidemiológica, integrada por personal de la Jurisdicción Sanitaria número 3 y de otras instancias, para realizar una investigación. De detectarse algún riesgo, se informará a la población.

Sobre la posibilidad de que se establezca una cuarentena, Alvarado Rivadeneyra dijo que dependerá de los hallazgos de los estudios epidemiológicos. Adelantó que habrá un aumento de estas infecciones respiratorias durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, y pidió a los padres de familia que, si detectan falta de aire, insuficiencia respiratoria o cuadros de fiebre sin control en sus hijos, acudan a las unidades de atención médica.