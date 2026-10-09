MIEDO Y DOBLE MORAL DE LAYDA AL CRITICAR ALIANZAS DE LA OPOSICIÓN, PUES LA MITAD DE SU GABINETE HA ESTADO EN OTROS PARTIDOS: RENATO GONZÁLEZ

-Hay que priorizar temas como seguridad, economía, campo y desarrollo del Estado, “porque la 4T nos llevó a la ruina y quedó como un Gobierno de cuarta”.

Ciudad del Carmen.- El presidente del Comité Municipal del PRI en Carmen, Renato González, calificó como un discurso de doble moral las críticas de la gobernadora Layda Sansores hacia actores políticos que anteriormente no apoyaban a Eliseo Fernández, pero que ahora mantienen acercamientos con él, pues la mitad del gabinete estatal ha estado en otros partidos.

Señaló que Morena también ha integrado a personajes provenientes de otros partidos, por lo que es incongruente cuestionar posibles acuerdos entre fuerzas opositoras.

Renato González afirmó que una eventual alianza para trabajar por el bienestar de Campeche podría modificar el escenario electoral y atribuyó las críticas de Layda Sansores al temor de que la oposición logre consolidar una fuerza común rumbo al próximo proceso electoral.

Finalmente, sostuvo que cualquier alianza debe priorizar temas como seguridad, economía, campo y desarrollo del Estado por encima de proyectos políticos personales, “porque la 4T nos llevó a la ruina y quedó como un Gobierno de cuarta”.