EN RIESGO 200 NIÑOS Y 60 EMPLEOS POR PROBABLE CIERRE DE 2 GUARDERÍAS: JUAN URIBE; UNA ES “BARQUITO DE PAPEL”

-Si no llegan a un acuerdo con el IMSS, se perderán 15 millones de pesos anuales destinados a la atención infantil: Elías Dájer.

-También repercutirá de manera negativa en proveedores de frutas, agua purificada y gas, entre otros.

San Francisco de Campeche.- De las seis guarderías que operan en la entidad, dos tienen contratos próximos a vencer y, de no llegar a un acuerdo con el IMSS para seguir operando, se afectaría a unos 200 niños y a entre 50 y 60 trabajadores, advirtió Juan Candelario Uribe Sierra, presidente de la Asociación Estatal de Guarderías de Campeche.

En conferencia de prensa, acompañado por integrantes de la agrupación, se señaló que una de las estancias infantiles es Barquito de Papel, donde hace unos meses hubo una protesta por falta de pago.

Elías Dájer Fadel, presidente del Grupo Nacional de Trabajo de Guarderías, reveló que el cierre de las dos guarderías significaría la pérdida de 15 millones de pesos anuales destinados a la atención infantil.

“Si desaparecen esas guarderías y no son sustituidas, dejarían de llegar esos recursos a las familias campechanas mediante el servicio”.

También se resaltó que el cierre repercutiría de manera negativa en diversos proveedores, entre ellos los de frutas, gas y agua purificada.

Dájer Fadel alertó también de que 630 guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían quedarse sin contrato a nivel nacional si no se llega a un acuerdo antes del próximo 31 de diciembre.