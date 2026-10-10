EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 10 DE OCTUBRE DE 2026

¿1 MDP DE MULTA POR DESCRIBIR A LAYDA?

Resultó patético escuchar al consejero jurídico del gobierno, Adrián Serrano, festejar como un gran logro el que los serviles jueces al servicio de su exjefe y ahora espurio presidente del Poder Judicial, Juan Pedro Alcudia, hayan declarado procedente el procedimiento por daño moral contra Eliseo Fernández y lo hayan condenado a pagar un millón de pesos a la impresentable Layda Sansores.

Habría que preguntar al arrastrado consejero, ¿qué alternativa tenían los jueces? O accedían al capricho de la autoritaria Layda Sansores, o los corrían de sus chambas de “impartir justicia”, aunque es una injusticia que no se pueda hablar, describir o comentar de la nada agraciada apariencia de la mandataria, mientras ella sí lo hace de otras personas en su Martes de Jaguar.

¿Será que todos aquellos que han sido difamados o desprestigiados por Sansores en sus shows semanales reciban la misma justicia de parte de los mismos jueces? Precisamente esa misma demanda, con los mismos argumentos de la prepotente mandataria, servirá de machote para las que le vienen pronto. Esperemos que al menos le otorguen la misma compensación a los agredidos.

SE VIRALIZA EL THRILLER CAMPECHANO.

Muchos visitantes del Centro Histórico capitalino pensaron que se filmaba ahí una versión local del mundialmente conocido video que inmortalizó en 1982 a Michael Jackson, Thriller. Pero no, se trataba de la “caminata campechana” en la que Layda Sansores, disfrazada de algo así como mestiza guinda mezclada con catrina regional, peleaba con el ritmo mientras trataba de bailar jarana al ritmo del jaguar, como cuando bailaba con el Pashita Lavalle en el Senado hace unos años.

El bochornoso espectáculo sacó a relucir el alarmante y lamentable deterioro que exhiben las fachadas y calles de nuestro Centro Histórico, cuyo patronato para su conservación y modernización penosamente preside la cuñada de Layda Sansores, Rosa Olvera, quien además de que no ha rendido cuentas de los cientos de millones de pesos que ha recibido, tampoco exhibe resultados.

Los videos del “thriller campechano” y de su terrorífica protagonista encendieron los comentarios en redes sociales, donde los cibernautas no pararon de recalcar que “se debió festejar la campechanidad y no adelantar el Halloween”. Y tienen toda la razón. Y la excesiva corrupción y el millonario desfalco de la cuñadita incómoda, ¿quién los investiga?