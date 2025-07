¡JALÓN DE OREJAS! SHEINBAUM CRITICA DISCULPAS A DIPUTADA DE LA 4T, Y RECALCA QUE EL PODER ES HUMILDAD NO ES SOBERBIA

“Es un exceso, el poder es humildad no es soberbia”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en rechazo a la sanción a la ciudadana Karla Estrella, quien tiene que disculparse por 30 días con la diputada Diana Karina Barreras por un mensaje en su contra.



No está bien esta exigencia, y sí puede haber una sanción del Tribunal de decir “no hubo fundamento, es bueno que haya una disculpa pública y se hace”, señaló en su conferencia matutina, y reiteró que el poder es humildad no es soberbia, no es @bu$o, que es lo que ocurría tiempo atrás.



Aquí hay derecho a criticar de lo que sea, nadie lo impide; aquí lo que hay es derecho de réplica, porque si alguien ofende o dice una mentira, pues hay que aclararlo, por eso tribunales y jueces pongan todo en su justo término, subrayó Sheinbaum Pardo.