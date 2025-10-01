HAY QUE REFORZAR LA VIGILANCIA E IMPLEMENTAR NUEVAS ESTRATEGIAS CONTRA LA DEPREDACIÓN DE PULPO EN ISLA ARENA: TALANGO

San Francisco de Campeche.- Argumentó que es un problema de hace muchísimos años, pero persiste pese a reuniones de las actuales autoridades estatales y competentes

Apegado al trillado argumento de justificación de la 4T y “olvidando” su pasado priísta, el diputado morenista Omar Talango Cervantes afirmó que el problema de la depredación de pulpo en la Isla Arena “no es de ahorita, sino de hace muchísimos años”, pero admitió que las reuniones del Gobierno del Estado con autoridades pertinentes no han servido de nada para frenar esa actividad ilícita, y pidió reforzar los esfuerzos de vigilancia e implementar nuevas estrategias para evitar el saqueo de octópodo por parte pescadores “de otras entidades”.

Lamentó lo que ocurre en la ínsula, donde ribereños bloquearon el acceso y quemaron una lancha foránea como protesta por la depredación.

Aunque intentó repartir culpas a administraciones anteriores, dijo que el actual Gobierno Estatal ha tenido reuniones y acercamientos con las instancias pertinentes, entre ellas la Secretaría de Gobierno, en las que ha participado la diputada Mayra Mass en representación del Poder Legislativo, con lo cual se infiere que de nada han servido esos diálogos, de ahí la determinación de los isleños para exigir vigilancia y ayuda contra los depredadores.

Al recalcarle que las autoridades no han hecho nada pese las denuncias que hacen año con año los inconformes, Talango Cervantes siguió con sus justificaciones: “Hay que estar atentos, organizar a los ciudadanos de Isla Arena con las instancias de Gobierno, reforzar las medidas de vigilancia e implementar nuevas estrategias para evitar el saqueo de pulpo por parte de pescadores que vienen de otras entidades”.