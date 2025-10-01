ASALTAN A MANO ARMADA UN EXPENDIO DE CERVEZAS EN LA COLONIA REVOLUCIÓN; EL RESPONSABLE Y SU CÓMPLICE HUYERON EN MOTO

San Francisco de Campeche.- La noche de ayer martes 30 de septiembre, una persona ingresó al expendio de cerveza ubicado en la calle Castellot, entre 29 por 31 de la colonia Revolución, para amenazar con un arma de fuego a la encargada y exigirle el dinero de la venta del día, tras lo cual huyó con su cómplice, quien lo esperaba a bordo de una moto.

Tras reporte al número de emergencia llegaron policías, pero no encontraron rastro de los responsables. El local tiene instaladas cámaras de seguridad.