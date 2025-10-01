OPINIÓN: LA OTRA CARA

Por: Hubert Carrera Palí

Sin control vehículos oficiales en fines de semana.

*En estado de ebriedad empleado de Cobacam casi se mete a una casa

La madrugada de este domingo, una familia del fraccionamiento Lomas del Polvorín, en esta capital, fue cardiacamente levantada de su profundo y tranquilo sueño familiar cuando Gerardo Mían, auxiliar del área del parque vehicular del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam), conducía en completo estado de ebriedad una camioneta Nissan Tilda con placas de circulación DJV-9 10A asignada a la institución educativa, impactándose contra el frente de la morada luego de perder el control de la unidad al chocar con una barda.

Hasta el día de hoy el Colegio de Bachilleres (Cobacam), permanece mudo, no emite comunicado oficial para fijar su postura al respecto e iniciar las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades, pues no se sabe si el vehículo fue extraído ilegalmente o con permiso del responsable de las unidades, Francisco Pech Acevedo, amigo íntimo de parrandas del director general del Cobacam, César González David (#FamiliaCOBACAM).

Salvo que el responsable de este percance se comprometió a asumir todos los destrozos que ocasionó, no se ve que las Secretarías General de Gobierno, a cargo de Liz Hernández (#GobiernoDeTodos), la Contraloría del Gobierno del Estado (@SECONTCampeche), y la Secretaría Educación (@SEDUCampeche) hagan algo, por el contrario, es evidente que una vez más están cobijando y protegiendo a los crímenes de César González David y amigos, por violentar e infringir la Ley de los Servidores Públicos del Estado.

Hasta el día de hoy no se sabe que el Cobacam haya interpuesto denuncia alguna contra quien o quienes resulten responsables de este hecho, por el uso de vehículos oficiales en fines de semana, de madrugada, sin logotipo- que es una obligación- y conducido por una persona completamente alcoholizada que pudo ocasionar una tragedia humana tal y como le pudo suceder al mismo director general del Colegio de Bachilleres de Campeche(#FamiliaCOBACAM) César González David en su calidad de diputado local de la pasada legislatura cuando fue detenido totalmente intoxicado durante un operativo en pleno malecón de la ciudad.. Cabe mencionar que en ambos casos ni uno ni otro fueron detenidos, tal y como le sucede a cualquier ciudadano que infrinja las leyes de tránsito por conducir ebrio y más cuando se trata de un periodista crítico que hasta le quiebran el cartílago de la oreja.

Es realmente increíble que, frente a tanta maldad, crueldad, cinismo, hostigamiento laboral, y sexual; despidos injustificados, corrupción, incompetencia e ineptitud institucional, el gobierno del estado siga protegiendo a gente nefasta como César González David y amigos en el Cobacam, aunque en los mentideros políticos se sabe a gritos que todo esto es consecuencia del favor que le hizo a la gobernadora junto con el actual presidente de la junta de gobierno y administración del Congreso del Estado Antonio Jiménez y la grafitera Liz Hernández para deshacerse rápidamente del entonces presidente del poder legislativo Alejandro Gómez Cazarín, quien ya resultaba una piedra en el zapato para la inquilina de la silla del cuarto piso; operaron también la improcedencia de la revocación de mandato e hicieron una reforma a modo para que ésta entre en vigor luego de que termine el sexenio más desastroso que vive la entidad.

Fueron también pieza fundamental para evitar que más de 20 mil campechanos marchando a lo largo del malecón al unísono procediera el cese de Marcela Muñoz como titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSCC) quien en sus estrellas de comando lleva la imagen de la incompetencia e ineptitud.

Por eso, cuando termina esa legislatura, cada uno de ellos reciben como premio cargos de relevante importancia, sin importar que los tres estén cortados por la misma sombra de la ineptitud y el rechazo ciudadanos.

Desde sus trincheras, con Liz Hernández han garantizado una inseguridad jamás vista en la entidad, la policía más corrupta del país; con Antonio Jiménez la aprobación de reformas y leyes totalmente v¡ølatorias, inconstitucionales, a modo, que solo van en perjuicio de quienes menos tienen, así como callar y encarcelar a sus críticos que exhiben con pruebas y testimonios que este gobierno es fallido, y finalmente, con César González David, corrupción a todo lo que da, la prøst¡tuc¡ón y decadencia de la educación campechana, entre muchas más aberraciones aquí descritas puntual…