VA SHEINBAUM CONTRA FUERO DE DIPUTADOS Y SENADORES; YO NO TENGO Y TAMPOCO ELLOS DEBERÍAN TENER, AFIRMA

En su conferencia matutina de hoy miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que va a proponer la eliminación del fuero para diputados y senadores, ya que “eso es del pasado, la presidenta no tiene y los diputados y senadores tampoco deben tener”.

La mandataria dijo que todavía “tiene tiempo” para presentar la modificación, pues la iniciativa se tiene prevista para diciembre, cuando hará el planteamiento por escrito al equipo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Y comentó: “De una vez les digo, en la propuesta, porque yo también voy a ir con la comisión presidencial a decirles cuáles son algunas de mis ideas, es que se elimine el fuero de los diputados y senadores”.

Sheinbaum Pardo afirmó que se tiene previsto que su reforma electoral entre en vigencia a partir de las próximas elecciones federales y no de las intermedias del 2027, “por los riesgos que implica”.

“¿Por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado, la presidenta no tiene fuero, también los diputados y senadores no deben tener fuero”, añadió la Presidenta.

El fuero otorga una inmunidad frente a acciones judiciales en contra de algunos servidores públicos en el país.

Sheinbaum Pardo afirma que la reforma electoral es uno de los pendientes dentro de sus 100 puntos de Gobierno, que comenzó el pasado 1 de octubre de 2024.