GOBIERNO DEL ESTADO PUSO EN RIESGO DE INUNDACIONES A COLONIAS POR DONDE PASA EL TREN LIGERO: BIBY

Gracias a reforma exprés en el Congreso, no informó de la obra al Ayuntamiento

Al presentar el Plan de Lluvias 2025 y declarar preparado al Municipio de Campeche para enfrentar la temporada de precipitaciones pluviales y ciclones tropicales, la alcaldesa Biby Rabelo advirtió que la construcción del Tren Ligero en la zona de riesgo de la ciudad representa un peligro para las colonias asentadas a lo largo del trazo, ya que no se sabe del proyecto y tampoco si se hicieron obras complementarias de amortiguamiento y drenaje.



Resaltó que el Gobierno del Estado, a través del Congreso, aprobó una iniciativa exprés para que se pudiera llevar a cabo la construcción del Tren Ligero, como “obra de interés”, sin contar con los permisos de construcción del Gobierno Municipal, y ahora en temporada de lluvia se pone en riesgo a las colonias zona por donde pasará el proyecto.



La alcaldesa de Campeche destacó, sobre dicho proyecto, que “al no tener un proyecto de la obra no sabemos cuáles son los riesgos, y colonias como la Héroe de Nacozari, que normalmente se va a pique con una lluvia, o la gente de La Ermita, de Concordia, y de toda la zona por donde pasa la obra, está en riesgo de inundarse por la falta de planeación, pues no sabemos si se hicieron obras de amortiguamiento o de drenaje”.



Recalcó que los trabajos estuvieron a cargo, sino de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la empresa contratada.

