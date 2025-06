EN REDES: MÉXICO NO NECESITA SIMULACIONES, SINO QUE LOS HOSPITALES TENGAN MEDICINAS Y DOCTORES, ACUSAN

México no necesita reformas inventadas, sino justicia real, salud digna y voluntad de servir, porque en los hospitales sí hay filas por la falta de medicinas, doctores y de respeto a la vida, publicó el cibernauta Leonardo F.

La publicación señala:



“Aquí sí hay filas… Gente esperando atención médica en condiciones indignas. Familias enteras aferradas a una esperanza, en hospitales sin medicinas, sin doctores suficientes, sin respeto a la vida”.

México, continúa, no necesita reformas inventadas. Necesita justicia real, salud digna y voluntad de servir. No hay medicinas. No hay atención digna.

Y remata: “Pero sí hay tiempo y dinero para montar simulaciones. ¡Que por cierto fue la elección más cara de la historia con $13 mil millones de pesos! Y la que menos participación tuvo: 11% … y no les diré cuántos fueron obligados”.