EXIGEN TRANSPORTISTAS A LA ARTEC SUSPENDER EL COBRO DE IMPUESTOS MIENTRAS PONE FIN AL “PIRATAJE”

El Movimiento Nacional Transportista (MNT) acudió a las oficinas de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), donde entregó un oficio en el que solicitan la suspensión al 100 por ciento de los impuestos que son cobrados a los concesionarios de transporte público, hasta que esa autoridad termine con el “pirataje” y regularice las plataformas digitales.

https://youtu.be/Vjp0jEt-9L4



Un grupo de al menos 30 personas encabezadas por el presidente del MNT, Román Acuña Estrada, acudieron hoy viernes a la Artec para pedir oficialmente la cancelación momentánea de los impuestos que les cobran, “para que la cosa sea pareja con los ‘piratas’ y quienes están en las plataformas digitales. Hasta que la competencia desleal pague lo que nosotros pagamos, seguiremos con nuestros pagos, que anualmente superan los 10 mil pesos o más”, dijo el líder.



También expusieron el caso de las multas que pagan, pues las consideran excesivas, y recalcaron: “No nos negamos a pagar las infracciones, pero también es mucho lo que pagamos y ya no lo ganamos”.



En ese sentido, Acuña Estrada dijo que el Gobierno del Estado debe garantizar que los concesionarios tengan su trabajo garantizado, sin competencia desleal, ni “piratas”, ni aplicaciones digitales.