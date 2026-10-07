ELISEO NUNCA ESTUVO INHABILITADO, EL COLEGIADO FRENÓ EL INTENTO”; LLEVAN 5 AÑOS INTENTANDO SACARLO DE LA CONTIENDA

-Si alguien le ha hecho daño moral a la gente, a los periodistas, al Estado y a la ciudadanía, ha sido la gobernadora

“El Colegiado ya falló, instruyó al Tribunal Administrativo que acate el fallo unánime de los magistrados, que quita la inhabilitación que ellos pretendían colocarle a Eliseo Fernández Montúfar, y esto demostró que hay una campaña desde hace 5 años para tratar de sacar a Eliseo de la contienda, y de que no exista piso parejo, sino justicia selectiva”, afirmó Pedro Armentía López, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado.

Así se pronunció el legislador en relación con los dichos de la gobernadora Layda Sansores durante el Martes del Jaguar, de que existen expedientes para inhabilitar a Eliseo Fernández y evitar que compita en el proceso electoral de 2027, en entrevista para La Barra Noticias.

El legislador sostuvo que, ante el fallo favorable, ahora buscan nuevos argumentos. “Al tener este fallo a favor de Eliseo, se ponen creativos y tratan de acusarlo de delitos que ni existen. Ya lo acusaron en materia penal, civil, mercantil y administrativa, y todas fueron resueltas a favor de Eliseo Fernández. La última que quedaba era la inhabilitación en un tema administrativo”, señaló.

Armentía López anticipó lo que, dijo, ya había advertido hace un mes y medio. “Lo que seguía, porque son tan burdos y predecibles, es tratar de vincularlo a delitos electorales, donde obviamente sabemos que en un delito electoral van a tener mano para tratar de desacreditar, de configurar algún tipo de delito para inhabilitarlo, pero es totalmente falso y más porque deriva de una carpeta civil, una carpeta de daño moral y de odio que no tiene ninguna relación con un tema electoral”, afirmó.

El coordinador de MC hizo un llamado directo a la gobernadora. “Le hago un llamado a la gobernadora para que no se deje orientar, ni engañar por parte del equipo jurídico que tiene al lado, que le miente, que le exhibe, que trata de vincular una carpeta civil de odio y daño moral con un tema electoral. De entrada no tiene ni sentido ni materia jurídica”, expresó.

Finalmente, Armentía López calificó como delicado el momento en que se retoman estos temas. “Es delicado que salgan después de 5 años a retomar temas del 2022, de una carpeta de daño moral y de odio, tratando de configurarle una multa de un millón de pesos. Si alguien le ha hecho daño moral a la gente, a los periodistas, al Estado y a la ciudadanía, ha sido la misma gobernadora, y si se tuviera que aplicar la ley de manera pareja, yo creo que le saldría debiendo a los campechanos y a las campechanas en materia económica a este Gobierno”, concluyó.