AVIÓN CAZA HURACANES SE DIRIGE A “ISAÍAS”; BUSCAN CONFIRMAR SI YA ALCANZÓ FUERZA DE HURACÁN

Un nuevo vuelo de reconocimiento del avión caza huracanes se dirige hacia la tormenta tropical “Isaías” para evaluar la intensidad de sus vientos. La información que obtenga permitirá determinar si el fenómeno ya supera los 120 kilómetros por hora y alcanza la categoría de huracán.

Se espera que los próximos reportes aporten datos sobre su intensidad, por lo que se recomienda mantenerse atento a la evolución del sistema.