COBACAM Y CECYTEC SUSPENDEN CLASES ESTE JUEVES POR TORMENTA TROPICAL “ISAÍAS”

Ante el pronóstico de lluvias intensas por el paso de la tormenta tropical “Isaías”, el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC) anunciaron la suspensión de actividades académicas para este jueves 8 de octubre.

A través de comunicados oficiales, ambas instituciones informaron que la medida preventiva busca proteger la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo ante las condiciones meteorológicas previstas para la entidad.

En el caso del COBACAM, la suspensión aplicará en sus 37 centros educativos, mientras que el CECYTEC determinó cancelar las actividades académicas en todos sus planteles.

Las instituciones señalaron que la decisión responde a las recomendaciones de las autoridades educativas y de Protección Civil, ante el riesgo de lluvias intensas y posibles afectaciones en carreteras y caminos utilizados por la comunidad escolar.

De acuerdo con los comunicados, las clases deberán reanudarse el viernes 9 de octubre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan y las autoridades competentes así lo determinen.