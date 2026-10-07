“ISAÍAS” PODRÍA CONVERTIRSE EN HURACÁN EN LAS PRÓXIMAS HORAS

La tormenta tropical “Isaías” continúa fortaleciéndose y podría alcanzar categoría de huracán en las próximas horas debido a la intensa actividad de tormentas alrededor de su centro. Mientras tanto, sus bandas nubosas comienzan a alcanzar las costas de Campeche, donde se prevén lluvias fuertes a muy fuertes durante la tarde, noche y madrugada.

El potencial de lluvias aumentará gradualmente en la entidad conforme avance el sistema, por lo que se recomienda mantenerse atento a su evolución y a las condiciones meteorológicas locales.