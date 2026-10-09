FUNESTOS 15

–“La Morena llegó a sus 15 años con un vestido guinda desteñido. Maltrecha, con fracturas en gran parte de su cuerpo y visiblemente avejentada por los vicios que pululan en su interior, desacreditada y con notorio extravío de lo que presumía como sus atributos principales como no robar, no mentir y no traicionar. En el festejo se respiraba un ambiente de alegría ficticia más cercano a la sensación de un funeral, aunque sus invitados y padrinos la chuleaban mintiéndole que era la más bonita, la más fuerte y también la invencible…”

–“¿A qué fiesta de quinceañera acudiste, respetado poeta?, le preguntó doña Chela a Casimiro. ¿Acaso te trataron mal en ese evento? ¿O porqué tu reseña se esmera en resaltar los ángulos malos de la conmemoración?

–“Es apenas un bosquejo de los festejos de la Morena que llega a la edad de las ilusiones con un futuro incierto, respondió el vate santanero. No es la crónica de una muerte anunciada, pero se acerca a ella, sobre todo porque la realidad supera a mi imaginación” aclaró.

–“Supongo que te refieres, intervino don Julián, a la celebración por los 15 años del partido guinda, ese que llegó con la promesa de ser “La Esperanza de México” y que se ha convertido en una auténtica decepción, que con tan solo ocho años en el poder lograron destruir los avances que presentaba la nación, y que hoy se aferran al poder incurriendo en abusos, en excesos y en graves violaciones a la ley”.

–“Me parece un retrato fiel de lo que sucede con ese partido, intervino don Memín. Palabras crudas pero ajustadas estrictamente a la realidad que todos percibimos. Y les pregunto: ¿tienen algo qué festejar cuando el país se desangra en la violencia? ¿Cuándo el pueblo carece de atención médica y de medicamentos? ¿Cuándo el patrimonio nacional se ha derrochado y hoy enfrentamos una de las peores deudas de la historia? ¿Qué festejan? ¿Qué están hundiendo y destruyendo al país?” cuestionó.

–“Sostengo que no son momentos de festejos, coincidió el poeta Casimiro. Si el partido del régimen quiere conservar el respaldo popular que un día tuvo, tiene que resetearse y refundarse, eliminar todos esos vicios que los envejecieron de manera prematura y que tanto daño le han hecho al pueblo: tráfico de influencias, corrupción, caudillismo y posibles asociaciones delictuosas con lo más funesto que pueda existir en el país, como son los carteles de la droga. Si no quieren que los llamen narcopartido, tienen que despojarse de todo aquello que los vincula a ellos” subrayó.

–“Yo no soy poeta ni en el aire las compongo, expresó con sarcasmo doña Chela, pero de lo que sí estoy completamente segura es que ese partido tiene que chocar con la realidad para que después piense en reconstruirse y la manera más viable de centrarlos es sacándolos del poder. Porque ya tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron y ciertamente que no hicieron lo mismo que sus antecesores, ya que lo hicieron peor y se olvidaron de ese pueblo al que tanto decían defender. El pueblo no es tonto, y sabe cobrarse las facturas” vaticinó.